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Наставник Детройта похвалил Михайлюка

Наставник Детройта похвалил Михайлюка
15:27 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Наставник Детройта Дуэйн Кейси высоко оценил работу Святослава Михайлюка.

Тренер Детройта Дуэйн Кейси высоко оценил работу Святослава Михайлюка, проделанную в матче против Орландо.

Наставник доволен, когда украинец забивает броски, но отметил также и его защиту.

"Святослав Михайлюк проделал хорошую работу. Я бы даже сказал, что он проделал исключительную работу в защите. Естественно, что когда он забивает броски, это важно. Блэйк Гриффин находил его на периметре и Святослав забивал с дальней дистанции. Сегодня Михайлюк продемонстрировал большую уверенность в себе, но все начинается с его защиты", - цитирует Кейси fox2detroit.com.

Напомним, что матч против Орландо стал для Михайлюка самым результативным в текущем сезоне.

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Баскетбол, НБА, БК Детройт, Новости баскетбола, Святослав Михайлюк, Дуэйн Кейси.
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