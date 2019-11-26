Наставник Детройта похвалил Михайлюка

Новости спорта:Наставник Детройта Дуэйн Кейси высоко оценил работу Святослава Михайлюка.

Тренер Детройта Дуэйн Кейси высоко оценил работу Святослава Михайлюка, проделанную в матче против Орландо.

Наставник доволен, когда украинец забивает броски, но отметил также и его защиту.

"Святослав Михайлюк проделал хорошую работу. Я бы даже сказал, что он проделал исключительную работу в защите. Естественно, что когда он забивает броски, это важно. Блэйк Гриффин находил его на периметре и Святослав забивал с дальней дистанции. Сегодня Михайлюк продемонстрировал большую уверенность в себе, но все начинается с его защиты", - цитирует Кейси fox2detroit.com.

Напомним, что матч против Орландо стал для Михайлюка самым результативным в текущем сезоне.