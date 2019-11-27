Пол Джордж повторил достижение Леонарда

Новости спорта:Пол Джордж набрал 17 очков в 1-й четверти матча с «Далласом».

Игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Клипперс» Пол Джордж набрал 26 очков, собрал 4 подборов и отдал 2 передачи в гостевом матче регулярного чемпионата с «Даллас Маверикс». «Клипперс» победили «Даллас» со счётом 114:99.

Помимо 26 очков Джордж записал на свой счёт 6 перехватов, проведя при этом на площадке менее получаса — 29 минут 25 секунд. Это лишь второй подобный случай за последние десять сезонов. В апреле 2015 года Кавай Леонард, нынешний партнёр Джорджа, выступавший тогда за «Сан-Антонио Спёрс», за 24 минуты на паркете набрал 26 очков и совершил 7 перехватов.

Paul George takes flight to lead Tuesday's TOP 5 PLAYS! pic.twitter.com/ZBJngznzzj — NBA (@NBA) 27 ноября 2019 г.

Следующий матч «Клипперс» сыграют на выезде сегодня, 27 ноября, их соперником станет «Мемфис Гриззлиз».