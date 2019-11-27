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Стартует второй круг Суперлиги Париматч: расписание матчей

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Стартует второй круг Суперлиги Париматч: расписание матчей
17:38 Сегодня Телеграф Фото: ФБУ

Новости спорта:В четверг в Суперлиге Париматч стартует второй круг регулярной части чемпионата.

В рамках игровой недели команды проведут семь матчей.

Нужно отметить, что игры пройдут после паузы связанной с Кубком Украины. 1/8 финала вышла удачной далеко не для всех представителей Суперлиги Париматч. Главной сенсацией стал вылет из турнира победителя первого круга – «Прометея». В чемпионате команда уступила лишь однажды («Черкасским Мавпам» на выезде 85:90). А в Кубке «Прометей» в овертайме проиграл «Одессе» битву за путевку в четветьфинал.

«Прометей» теперь попытается реабилитироваться за поражение в матче с «Николаевом», который перед этим сыграет еще и с «Запорожьем». Именно этот матч в четверг и откроет второй круг Суперлиги Париматч.

Напомним, что все еще без побед идут «Харьковские Соколы». Команду ждут матчи с «Киев-Баскет» и с «Черкасскими Мавпами». Аутсайдер чемпионата становится по-спортивному только злее из-за затянувшейся серии и попасть под горячую руку может кто угодно.

Одной из главных тем этой недели также стало усиление «Запорожья», где теперь будет играть Максим Сандул. Его появление в команде совпало с травмой Андрея Кожемякина, который вернется в строй не раньше следующего года.

Валерий Плеханов, главный тренер БК «Запорожье»:

- Мы внимательно следим за американскими игроками, но пока не нашли такого, который бы мог нас усилить на нужной позиции. Максим Сандула пришел к нам очень вовремя. К тому же он не легионер, ему не нужна адаптация, а я теперь не ограничен ротацией.

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Баскетбол, Суперлига, Валерий Плеханов, БК Запорожье.
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