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Днепр обыграл Черкасские Мавпы в рамках Суперлиги

Днепр обыграл Черкасские Мавпы в рамках Суперлиги
21:50 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: ФБУ

Новости спорта:Днепр сумел второй раз в сезоне обыграть Черкасские Мавпы.

Днепр одержал седьмую победу в Суперлиге по итоге сегодняшнего матча с Черкасскими Мавпами в регулярном чемпионате (82:70)

Хозяева повели с разницей в 17 очков уже после первой четверти, которое до конца матча Мавпы сократили до 12 пунктов.

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Самым результативным баскетболистом матча стал форвард гостей Сеад Хаджифейзович, на счету которого 20 очков, а также 6 подборов и результативная передача. У днепрян лучший показатель у Максима Корниенко — 17 очков.

После восьми сыгранных матчей Прометей и Днепр лидируют в таблице регулярного чемпионата, имея по 15 очков.

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Суперлига, Днепр, Черкасские Мавпы, Новости спорта, Новости баскетбола.
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