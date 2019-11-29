Днепр обыграл Черкасские Мавпы в рамках Суперлиги

Новости спорта:Днепр сумел второй раз в сезоне обыграть Черкасские Мавпы.

Днепр одержал седьмую победу в Суперлиге по итоге сегодняшнего матча с Черкасскими Мавпами в регулярном чемпионате (82:70)

Хозяева повели с разницей в 17 очков уже после первой четверти, которое до конца матча Мавпы сократили до 12 пунктов.

Самым результативным баскетболистом матча стал форвард гостей Сеад Хаджифейзович, на счету которого 20 очков, а также 6 подборов и результативная передача. У днепрян лучший показатель у Максима Корниенко — 17 очков.

После восьми сыгранных матчей Прометей и Днепр лидируют в таблице регулярного чемпионата, имея по 15 очков.