Скачать
Воскресенье, 01.12.2019
Сарри прокомментировал ничью с Сассуоло
Сарри прокомментировал ничью с Сассуоло
Мариуполь отобрал очки у Шахтера
Мариуполь отобрал очки у Шахтера
Мужской спринт в Эстерсунде выиграли братья Бе
Мужской спринт в Эстерсунде выиграли братья Бе
Беспутин - Бутаев. Видео чемпионского боя
Беспутин - Бутаев. Видео чемпионского боя

Харьковские Соколы добыли первую победу в Суперлиге

Харьковские Соколы добыли первую победу в Суперлиге
20:49 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: ФБУ

Новости спорта:Дебютанты Суперлиги с десятой попытки сумели победить.

В рамках очередного игрового дня Харьковские Соколы принимали гостей из Черкасс.

Харьковские Соколы — Черкасские Мавпы 77:72 (7:19, 20:22, 27:15, 23:16)

Соколы: Бояркин (15 + 9 передач + 3 перехвата + 4 потери), Джамар (6 + 6 передач + 3 перехвата), Джексон (14 + 5 потерь), Тищенко (6), Тиг (22 + 8 подборов) — старт; Мусиенко (6 + 5 подборов + 3 перехвата), Козлов, Тихонов (3), Барнетт, Тарасенко (4 + 4 подбора).

Мавпы: Эирингтон (7 + 4 передачи + 4 потери), Попов (6), Беликов (7 + 4 подбора), Райт (15 + 6 подборов), Сергеев (6) — старт; Кольченко (6 + 5 подборов), Ткаченко (2), Руслов, Хаджифейзович (14 + 5 потерь), Конев (8).

Хозяева плохо начали матч, но с каждой минутой игры только добавляли. Гости же, наоборот, к концу матча выглядели все хуже и хуже. Как следствие, харьковский клуб добыл первую победу в чемпионате. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Суперлига, Черкасские Мавпы, ФБУ, Новости баскетбола, Харьковские Соколы.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Это группа смерти": Лев о результатах жеребьевки Евро-2020
02 Уайлдер: Супертяжи исчезли в черной дыре из-за Кличко
03 Сборная Украины узнала соперников на ЕВРО-2020
04 Китаец Чжилей избил украинца Руденко в титульном бою (Видео)
05 Десна обыграла Александрию и поднялась на третью строчку
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь