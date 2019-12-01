Харьковские Соколы добыли первую победу в Суперлиге

Новости спорта:Дебютанты Суперлиги с десятой попытки сумели победить.

В рамках очередного игрового дня Харьковские Соколы принимали гостей из Черкасс.

Харьковские Соколы — Черкасские Мавпы 77:72 (7:19, 20:22, 27:15, 23:16)

Соколы: Бояркин (15 + 9 передач + 3 перехвата + 4 потери), Джамар (6 + 6 передач + 3 перехвата), Джексон (14 + 5 потерь), Тищенко (6), Тиг (22 + 8 подборов) — старт; Мусиенко (6 + 5 подборов + 3 перехвата), Козлов, Тихонов (3), Барнетт, Тарасенко (4 + 4 подбора).

Мавпы: Эирингтон (7 + 4 передачи + 4 потери), Попов (6), Беликов (7 + 4 подбора), Райт (15 + 6 подборов), Сергеев (6) — старт; Кольченко (6 + 5 подборов), Ткаченко (2), Руслов, Хаджифейзович (14 + 5 потерь), Конев (8).

Хозяева плохо начали матч, но с каждой минутой игры только добавляли. Гости же, наоборот, к концу матча выглядели все хуже и хуже. Как следствие, харьковский клуб добыл первую победу в чемпионате.