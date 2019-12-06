НБА: результаты матчей 05.12.19 (Видео)

Новости спорта:Состоялись очередные матчи регулярного сезона в НБА.

Открывал игровой день поединок в столице США, где местный Вашингтон, не хватающий звезд с неба, принимал Филадельфию.

"Вашингтон" – "Филадельфия" 119:113 (25:33, 40:22, 26:26, 28:32)

Гости считались фаворитом у букмекеров, поэтому не удивительно, что первый отрезок игры они выиграли в +8 Провальная вторая четверть позволила Визардс уйти на десять очков вперед и сохранить за собой лидерство аж до финальной сирены.

"Нью-Йорк" – "Денвер" 92:129 (27:33, 18:34, 30:31, 17:31)

Нью-Йорк продолжает падение на самое дно. Разгромные поражения уже случаются и на своем паркете. На этот раз обидчиком стал лидер Западной конференции Денвер Нагетс.

"Торонто" – "Хьюстон" 109:119 (28:34, 27:29, 33:31, 21:25)

Финалист прошлого сезона принимал одного из фаворитов сезона нынешнего. Рокетс с самого взяли инициативу под свой контроль и задавали темп игре. Пожалуй, за счет активности Хьюстон и сумел обыграть "динозавров".

Впервые за долгое время самым результативным стал не Джеймс Харден и даже не Рассел Уэстбрук. Самым топ-скорером в составе техацев стал Бен Маклемор, набравший 28 очков.

"Новый Орлеан" – "Финикс" 132:139 OT (40:38, 30:36, 21:33, 34:18, 7:14)

Еще перед последней четвертью хозяева "летели" -16, но сумели перевести игру в овертайм, где, увы, сил не хватило.