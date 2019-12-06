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Днепр на выезде одолел Запорожье

Днепр на выезде одолел Запорожье
20:19 Сегодня Телеграф Фото: ФБУ

Новости спорта:Днепр одержал восьмую победу в Суперлиге, обыграв на выезде Запорожье (94:81).

Определяющей в матче стала третья четверть, которую днепряне выиграли с перевесом в 15 очков, что и предопределило их итоговый успех.

Лучшую результативность в игре продемонстрировал форвард Запорожья Дейонте Симмонс, набравший 22 очка. В составе Днепра 21 очко набрал Максим Закурдаев, а Иссуф Санон записал себе в актив дабл-дабл (19 очков + 10 подборов).

Благодаря победе Днепр временно вышел на первое место в Суперлиге. В случае победы Прометея над Харьковскими Соколами днепряне вернутся на второе место.

Уже через два дня Прометей и Днепр сыграют между собой в очном противостоянии. Запорожье, в свою очередь, дома сразится с Соколами.

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Суперлига. Регулярный чемпионат

Запорожье — Днепр 81:94 (25:25, 24:25, 14:29, 18:15)

З: Симмонс (22), Рэндольф (18 + 6 передач), Мироненко (13), Столлворт (13), Шевченко (11)

Д: Закурдаев (21), Санон (19 + 10 подборов), Глебов (14 + 8 подборов), Дугат (12)

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Все по теме:

Баскетбол, Суперлига, БК Днепр, ФБУ, БК Запорожье.
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