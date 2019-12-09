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Лень в огне: невероятная игра украинца помогла Атланте разбить Шарлотт в NBA

Лень в огне: невероятная игра украинца помогла Атланте разбить Шарлотт в NBA
07:54 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости спорта:Украинский центровой Атланты Алексей Лень оформил дабл-дабл в матче против Шарлотт.

Украинский центровой Атланты Хокс Алекс Лень оформил дабл-дабл в игре регулярного сезона НБА против Шарлотт Хорнетс — 122:107.

Украинец не вышел на паркет в стартовой пятерке, но со скамейки запасных ему удалось заработать 13 очков, а также совершить 10 подборов. Также в его активе одна передача.

Всего Алекс Лэнь выполнил 11 бросков с игры, из которых точными оказались 5. На игровой площадке он провел почти 20 минут.

Атланта находится на 13-м месте турнирной таблицы Восточной конференции НБА, в следующей игре Хокс встретятся 11 декабря против Майами Хит.

Обзор матча:

НБА. Регулярный сезон

Шарлотт Хорнетс (9-16) — Атланта Хокс (6-17) 107:122 (27:24, 26:27, 30:37, 24:34)

Шарлотт: Вашингтон (20), Бриджес (20), Грэм (12), Зеллер (11), Бийомбо (11)

Атланта: Янг (30), Паркер (19), Картер (17), Лэнь (13 + 10 подборов + 1 передача), Крэбб (11), Хантер (10)

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Баскетбол, НБА, Новости баскетбола, Алексей Лэнь.
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