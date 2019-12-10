Скачать
Вторник, 10.12.2019
Заря обыграла Динамо и вышла на второе место (Фото)
Заря обыграла Динамо и вышла на второе место (Фото)
Гвардиола может уйти из Манчестер Сити
Гвардиола может уйти из Манчестер Сити
Динамо набрало лишь 4 очка в матчах с представителями топ-5 УПЛ
Динамо набрало лишь 4 очка в матчах с представителями топ-5 УПЛ
Маркевич: Курченко - дилетант, могли стать чемпионами, если бы не он
Маркевич: Курченко - дилетант, могли стать чемпионами, если бы не он

Лидер БК Одесса получил серьезную травму (Фото)

Лидер БК Одесса получил серьезную травму (Фото)
08:33 Сегодня Телеграф Хспорт

Новости спорта:Майк Холлоуэй получил травму во время матча с БК Киев-Баскет.

Один из лидеров команды, американский форвард Майк Холлоуэй получил травму во время матча с БК Киев-Баскет.

Медицинское обследование показало, что у Майка — разрыв ахиллового сухожилия. В срочном порядке спортсмена прооперировали.

Ведущий специалист клиники Святой Екатерины, доктор медицинских наук, ортопед-травматолог Константин Палагнюк отметил, что операция прошла успешно, пациент чувствует себя хорошо и не теряет боевой дух.

Легенду НБА оштрафовали на крупную сумму

В составе "Одессы"Холлоуэй провел 11 матчей, записывая на свой счет 15,6 очка и 5,2 подбора в среднем за игру. Американец входил в топ-10 самых результативных игроков текущего сезона.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Баскетбол, Суперлига, Новости баскетбола, Майк Холлоуэй.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Лидер Первой лиги расстался с главным тренером
02 Хирн: Всем плевать на Уайлдера
03 СМИ: Анчелотти в течении недели будет уволен
04 Джошуа: Верю, что побью Уайлдера и Фьюри
05 Бразильский клуб имеет серьезные долги перед Зарей
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь