Лидер БК Одесса получил серьезную травму (Фото)

Новости спорта:Майк Холлоуэй получил травму во время матча с БК Киев-Баскет.

Один из лидеров команды, американский форвард Майк Холлоуэй получил травму во время матча с БК Киев-Баскет.

Медицинское обследование показало, что у Майка — разрыв ахиллового сухожилия. В срочном порядке спортсмена прооперировали.

Ведущий специалист клиники Святой Екатерины, доктор медицинских наук, ортопед-травматолог Константин Палагнюк отметил, что операция прошла успешно, пациент чувствует себя хорошо и не теряет боевой дух.

В составе "Одессы"Холлоуэй провел 11 матчей, записывая на свой счет 15,6 очка и 5,2 подбора в среднем за игру. Американец входил в топ-10 самых результативных игроков текущего сезона.