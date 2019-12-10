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Михайлюк помог Детройту обыграть Нью-Орлеан в NBA (Видео)

Михайлюк помог Детройту обыграть Нью-Орлеан в NBA (Видео)
09:10 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости спорта:Святослав Михайлюк заработал 8 очков в победной игре команда против Нью-Орлеан Пеликанс.

Защитник Детройт Пистонз Святослав Михайлюк заработал 8 очков в победной игре команда против Нью-Орлеан Пеликанс — 105:103.

Помимо этого, украинец сделал один подбор и одну передачу. Всего он провел на игровой площадке чуть больше 20 минут.

Михайлюк выполнил 8 бросков с игры в поединке с Нью-Орлеаном, из них 3 оказались точными.

Детройт находится на 9-м месте турнирной таблицы Восточной конференции НБА. В следующей игре Поршни сыграют против Даллас Маверикс.

Обзор матча:

НБА. Регулярный чемпионат

Нью-Орлеан Пеликанс (6-18) — Детройт Пистонз (10-14) 103:105 (29:25, 24:22, 21:34, 29:24)

Нью-Орлеан: Ингрэм (31), Холидей (20), Хейс (13), Харт (12)

Детройт: Роуз (21), Гэллоуэй (16), Кеннард (14), Драммонд (13 + 10 подборов), Михайлюк (8 + 1 подбор + 1 передача)

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Баскетбол, НБА, Новости баскетбола, Святослав Михайлюк.
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