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Баскетбол. Украинский клуб начал сотрудничать с Валенсией

Баскетбол. Украинский клуб начал сотрудничать с Валенсией
14:52 Сегодня Телеграф ФБУ Фото: ФБУ

Новости спорта:БК Ровно заключил меморандум о сотрудничестве с трехкратным обладателем Еврокубка и чемпионом Испании.

Один из лидеров Высшей лиги заключил меморандум о сотрудничестве с трехкратным обладателем Еврокубка и чемпионом Испанией Валенсией, сообщает официальный сайт БК Ровно.

Ровно и Валенсия будут сотрудничать в организации летних детских баскетбольных лагерей, поддержке молодых игроков, организации соревнований, подготовке спортивных специалистов и менеджеров.

"Данный меморандум предусматривает сотрудничество в таких направлениях сотрудничества, как: сотрудничество по организационным и юридическим вопросам в сфере профессионального баскетбола; спортивная наука, технологии и инфраструктура профессионального баскетбола; спортивная медицина; организация спортивных соревнований по баскетболу; поддержка молодых баскетболистов; борьба против применения допинга в профессиональном баскетболе; внедрение программ поддержки и развития баскетбола; подготовка спортивных специалистов и менеджеров по баскетболу; участие женщин в баскетболе", - пишет официальный сайт БК Ровно.

Отметим, что президент БК Ровно Сергей Лищук с 2009 по 2015 года выступал в Валенсии и сделал заметный вклад в две победы испанцев в Еврокубке.

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Баскетбол, НБА, БК Валенсия, Новости баскетбола, БК Ровно.
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