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Лень результативно провел матч НБА против Чикаго (Видео)

Лень результативно провел матч НБА против Чикаго (Видео)
11:16 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Алекс Лень весьма результативно провел игру регулярного чемпионата НБА против Чикаго Буллз.

Украинский центровой Атланты Хокс Алекс Лень весьма результативно провел игру регулярного чемпионата НБА против Чикаго Буллз, но не смог помочь своей команде добиться победы — 102:136.

26-летний игрок за отведенные для него почти 20 минут набрал 17 очков и стал самым результативным игроком своей команды в минувшей встрече.

Помимо набранных очков, в активе Алекса Лэня также 5 подборов и 3 передачи. Он попал 7 из 9 бросков с игры по ходу встречи.

Обзор матча:

Ястребы находятся на 13-м месте турнирной таблицы Восточной конференции НБА. В следующей игре они 14 декабря сыграют с Индианой Пэйсерс.

НБА. Регулярный сезон

Чикаго Буллз (9-17) — Атланта Хокс (6-19) 136:102 (37:33, 29:19, 40:35, 30:15)

Чикаго: Лавин (35), Маркканен (22), Уайт (19), Янг (15), Картер (11 + 10 подборов), Валентайн (10)

Атланта: Лэнь (17 + 5 подборов + 3 передачи), Реддиш (16), Янг (15 + 13 передач), Паркер (11), Джонс (10)

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Баскетбол, НБА, БК Атланта, Новости баскетбола, Алекс Лень.
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