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Прометей второй раз за сезон обыграл Химик (Видео)

Прометей второй раз за сезон обыграл Химик (Видео)
07:53 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ФБУ

Новости спорта:В другом матче дня "Одесса" победила "Запорожье" 94:84.

Продолжается регулярный чемпионат украинской баскетбольной Суперлиги. "Прометей" победил на выезде "Химик" 93:84.

Новичок Суперлиги "Прометей" второй раз в сезоне обыграл чемпиона страны "Химик". В Южном команда из Каменского все время была впереди и уверенно довела дело до победы - 93:84. Самый результативный игрок матча: Майкл Майерс (24) - "Прометей".

В другом матче дня "Одесса" победила "Запорожье" 94:84.

Лидирует в чемпионате "Прометей" - 22 очка (12 матчей). "Днепр" занимает второе место - 20 (11). "Химик" поднялся на 3-е место - 19 (12).

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Напомним, 8 декабря "Одесса" только в третьем овертайме дожала "Киев-Баскет" 114:111. "Прометей" уступил дома "Днепру" 93:99, "Запорожье" победило на своей площадке "Харьковских Соколов" 102:87, а "Черкасские Мавпы" проиграли дома "Химику" 74:81.

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Баскетбол, БК Химик, БК Одесса, Новости баскетбола, БК Запорожье, БК Прометей.
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