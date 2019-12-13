НБА: результаты матчей 12.12.19 (Видео)

Новости спорта:Завершился очередной игровой день в Национальной баскетбольной ассоциации.

Всего четыре матча состоялось прошлой ночью в НБА. Особых сенсаций не произошло. В битве лидеров востока победила Филадельфия, Денвер дожал Портленд, Даллас не испытал проблем с Детройтом, а вот Кливленд достаточно неожиданно обыграл Сан-Антонио.

“Бостон” – “Филадельфия” 109:115 (34:28, 25:28, 21:25, 29:34)

“Бостон”: Уокер (29 + 8 передач), Хэйворд (19), Тайс (16), Тейтум (15), Браун (8) – старт; Кантер (20 + 9 подборов), Уонамейкер (2), Грин (0), Оджелей (0).

“Филадельфия”: Эмбиид (38 + 13 подборов + 6 передач), Харрис (23 + 8 подборов + 7 передач), Скотт (15), Ричардсон (14), Симмонс (7 + 8 подборов + 6 передач + 5 потерь) – старт; Коркмаз (7), Тайбулл (6), О’Куинн (3), Эннис (2), Нето (0)

“Сан-Антонио” – “Кливленд” 109:117 OT (19:28, 24:25, 25:25, 35:25, 6:14)

“Сан-Антонио”: Дерозан (21), Олдридж (18 + 10 подборов), Уайт (17), Гэй (9), Форбс (2) – старт; Миллс (10), Уокер (10), Белинелли (9), Мюррей (6), Pöltl (4), Лайлс (3).

“Кливленд”: Лав (30 + 17 подборов), Секстон (28), Осман (15), Гарлэнд (8 + 5 потерь), Томпсон (2 + 7 подборов) – старт; Кларксон (25), Портер (5), Деллаведова (2), Хенсон (2), Нэнс (0 + 11 подборов).

“Детройт” – “Даллас” 111:122 (29:34, 29:31, 27:30, 26:27)

“Детройт”: Драммонд (23 + 15 подборов), Снелл (12), Гриффин (10), Кеннард (8), Браун (7) – старт; Роуз (19), М-ф Моррис (16), Вуд (10 + 8 подборов), Фрэйзер (2), Гэллоуэй (2), Макер (2), Михайлюк (0).

“Даллас”: Дончич (41 + 12 подборов + 11 передач), Порзингис (20 + 8 подборов), Пауэлл (9 + 10 подборов), Финни-Смит (6), Хардуэй (2) – старт; Сет Карри (30 + 7 подборов), Брансон (7), Клебер (5), Джексон (2), Брокхофф (0).

Святослав Михайлюк, выйдя со скамьи, отыграл 12 минут, не выполнил ни единого броска, сделал 1 подбор и получил 1 фол.

“Денвер” – “Портленд” 114:99 (33:26, 29:27, 27:25, 25:21)





“Денвер”: Йокич (20 + 11 подборов + 6 передач), Харрис (15), Бартон (15 + 11 подборов), Мюррэй (12), Миллсэп (6) – старт; Грант (20), Моррис (11 + 7 передач), Портер (6), Крэйг (5), Пламли (4).

“Портленд”: Уайтсайд (33 + 11 подборов + 4 блок-шота), Энтони (20 + 9 подборов), Макколлум (15), Лиллард (13 + 11 передач), Бэйзмор (9) – старт; Саймонс (9), Трент (0), Хезоня (0), Лабиссьер (0).