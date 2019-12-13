Скачать
Пятница, 13.12.2019
Семеренко вошла в топ-10 женского спринта в Хохфильцене
Семеренко вошла в топ-10 женского спринта в Хохфильцене
Невероятные промахи Беседина - в обзоре матча Динамо - Лугано (Видео)
Невероятные промахи Беседина - в обзоре матча Динамо - Лугано (Видео)
Жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы: расклады для Шахтера
Жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы: расклады для Шахтера
Безус попал в команду недели Лиги Европы
Безус попал в команду недели Лиги Европы

НБА: результаты матчей 12.12.19 (Видео)

НБА: результаты матчей 12.12.19 (Видео)
14:18 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер

Новости спорта:Завершился очередной игровой день в Национальной баскетбольной ассоциации.

Всего четыре матча состоялось прошлой ночью в НБА. Особых сенсаций не произошло. В битве лидеров востока победила Филадельфия, Денвер дожал Портленд, Даллас не испытал проблем с Детройтом, а вот Кливленд достаточно неожиданно обыграл Сан-Антонио. 

“Бостон” – “Филадельфия” 109:115 (34:28, 25:28, 21:25, 29:34)

“Бостон”: Уокер (29 + 8 передач), Хэйворд (19), Тайс (16), Тейтум (15), Браун (8) – старт; Кантер (20 + 9 подборов), Уонамейкер (2), Грин (0), Оджелей (0).

“Филадельфия”: Эмбиид (38 + 13 подборов + 6 передач), Харрис (23 + 8 подборов + 7 передач), Скотт (15), Ричардсон (14), Симмонс (7 + 8 подборов + 6 передач + 5 потерь) – старт; Коркмаз (7), Тайбулл (6), О’Куинн (3), Эннис (2), Нето (0)

“Сан-Антонио” – “Кливленд” 109:117 OT (19:28, 24:25, 25:25, 35:25, 6:14)

“Сан-Антонио”: Дерозан (21), Олдридж (18 + 10 подборов), Уайт (17), Гэй (9), Форбс (2) – старт; Миллс (10), Уокер (10), Белинелли (9), Мюррей (6), Pöltl (4), Лайлс (3).

“Кливленд”: Лав (30 + 17 подборов), Секстон (28), Осман (15), Гарлэнд (8 + 5 потерь), Томпсон (2 + 7 подборов) – старт; Кларксон (25), Портер (5), Деллаведова (2), Хенсон (2), Нэнс (0 + 11 подборов).

“Детройт” – “Даллас” 111:122 (29:34, 29:31, 27:30, 26:27)

“Детройт”: Драммонд (23 + 15 подборов), Снелл (12), Гриффин (10), Кеннард (8), Браун (7) – старт; Роуз (19), М-ф Моррис (16), Вуд (10 + 8 подборов), Фрэйзер (2), Гэллоуэй (2), Макер (2), Михайлюк (0).

“Даллас”: Дончич (41 + 12 подборов + 11 передач), Порзингис (20 + 8 подборов), Пауэлл (9 + 10 подборов), Финни-Смит (6), Хардуэй (2) – старт; Сет Карри (30 + 7 подборов), Брансон (7), Клебер (5), Джексон (2), Брокхофф (0).

Святослав Михайлюк, выйдя со скамьи, отыграл 12 минут, не выполнил ни единого броска, сделал 1 подбор и получил 1 фол.

“Денвер” – “Портленд” 114:99 (33:26, 29:27, 27:25, 25:21)


“Денвер”: Йокич (20 + 11 подборов + 6 передач), Харрис (15), Бартон (15 + 11 подборов), Мюррэй (12), Миллсэп (6) – старт; Грант (20), Моррис (11 + 7 передач), Портер (6), Крэйг (5), Пламли (4).

“Портленд”: Уайтсайд (33 + 11 подборов + 4 блок-шота), Энтони (20 + 9 подборов), Макколлум (15), Лиллард (13 + 11 передач), Бэйзмор (9) – старт; Саймонс (9), Трент (0), Хезоня (0), Лабиссьер (0).

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

НБА, Новости спорта, Новости баскетбола, Святослав Михайлюк.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Динамо 1:1 Лугано: события матча (Видео)
02 В Шахтере после вылета из Лиги чемпионов разгорается скандал
03 Динамо с треском вылетело из Лиги Европы (Видео)
04 Таблица коэффициентов УЕФА: Украину обогнал Кипр
05 Жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы: расклады для Шахтера
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь