Отпустите меня домой: иностранец не захотел играть в Украине

Новости спорта:Игрок Харьковских Соколов вынужден вернутся домой.

Центровой Харьковских Соколов Юджин Тиг попросил руководство отпустить его домой в связи с семейными обстоятельствами.

После нескольких дней раздумий, клуб пошел игроку на встречу и расторгнул с ним контракт.

Дебютанты Суперлиги с одной победой в двенадцати матчах замыкают турнирную таблицу. Ожидается, что новый игрок придет в клуб только после нового года, ведь сейчас на рынке не так и много достойных кандидатов.

Юджин сыграл во всех 12 матчах сезона, в которых записывал в свой актив 14,6 очков и собирал 6,8 подборов. По этим показателям он был лучший в составе харьковчан.