Скачать
Суббота, 14.12.2019
Биатлон. Хохфильцен: победу в спринте одержал Йоханнес Бе
Биатлон. Хохфильцен: победу в спринте одержал Йоханнес Бе
Украинская теннисистка обыграла чемпионку Ролан Гаррос
Украинская теннисистка обыграла чемпионку Ролан Гаррос
Кроуфорд - Каваляускас: результаты взвешивания (Видео)
Кроуфорд - Каваляускас: результаты взвешивания (Видео)
СМИ: Динамо не планирует увольнять главного тренера
СМИ: Динамо не планирует увольнять главного тренера

Харден установил новый рекорд в НБА (Видео)

Харден установил новый рекорд в НБА (Видео)
08:27 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Джеймс Харден стал первым баскетболистом в истории НБА, которому удалось в двух подряд матчах набрать не менее 50 очков и реализовать не менее 10 трехочковых.

Разыгрывающий защитник Хьюстон Рокетс Джеймс Харден стал лучшим игроком матча против Орландо Мэджик. Поединок в Орландо закончился со счетом 130:107 в пользу техасской команды.

Интересно, что Харден заработал 54 очка и закинул 10 из 15 трехочковых бросков. Джеймс стал первым, кому удалось набрать 50 и более пунктов, при этом реализовав не менее 10 бросков из-за дуги в двух играх кряду. В матче с Кливленд Кавальерс (116:100) американский баскетболист 55 очков, реализовав 10 дальних попыток из 18.

Харден также смог повторить достижение защитника Голден Стэйт Уорриорз Стефана Карри, он в феврале 2016 года провел два поединка подряд, реализовав не менее десяти трехочковых.

Отпустите меня домой: иностранец не захотел играть в Украине

Интересно, что это уже 25-й поединок Джеймса в нынешнем сезоне. Средняя статистика игрока составляет 39,3 очка, 7,5 передач и 5,9 подбора за игру.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Баскетбол, НБА, Видео, Новости баскетбола, Джеймс Харден.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Отпустите меня домой: иностранец не захотел играть в Украине
02 Атлас: Джошуа не побьет Фьюри или Уайлдера
03 Усик может провести бой с американцем, которого уже побеждал
04 Игрок Челси не против перейти в Барселону
05 Тренер Вальядолида объяснил, почему Лунин не играет
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь