Харден установил новый рекорд в НБА (Видео)

Новости спорта:Джеймс Харден стал первым баскетболистом в истории НБА, которому удалось в двух подряд матчах набрать не менее 50 очков и реализовать не менее 10 трехочковых.

Разыгрывающий защитник Хьюстон Рокетс Джеймс Харден стал лучшим игроком матча против Орландо Мэджик. Поединок в Орландо закончился со счетом 130:107 в пользу техасской команды.

Интересно, что Харден заработал 54 очка и закинул 10 из 15 трехочковых бросков. Джеймс стал первым, кому удалось набрать 50 и более пунктов, при этом реализовав не менее 10 бросков из-за дуги в двух играх кряду. В матче с Кливленд Кавальерс (116:100) американский баскетболист 55 очков, реализовав 10 дальних попыток из 18.

Харден также смог повторить достижение защитника Голден Стэйт Уорриорз Стефана Карри, он в феврале 2016 года провел два поединка подряд, реализовав не менее десяти трехочковых.

Интересно, что это уже 25-й поединок Джеймса в нынешнем сезоне. Средняя статистика игрока составляет 39,3 очка, 7,5 передач и 5,9 подбора за игру.