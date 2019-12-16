Лень провел результативный матч в NBA против Лейкерс (Видео)

Новости спорта:Алекс Лень провел результативный поединок регулярного чемпионата НБА против Лос-Анджелес Лейкерс.

Украинский центровой Атланты Хокс Алекс Лэнь провел результативный поединок регулярного чемпионата НБА против Лос-Анджелес Лейкерс (96:101).

За проведенные почти 24 минуты на площадке украинец заработал девять очков, а также сделал семь подборов и три передачи.

Атланта Хокс занимает 14 место турнирной таблицы Восточной конференции НБА. В следующей игре Ястребы 18 декабря сыграют против Нью-Йорк Никс.

Обзор матча:

НБА. Регулярный чемпионат

Атланта Хокс — Лос-Анджелес Лейкерс 96:101 (25:24, 23:31, 30:27, 18:19)

Атланта: Янг (30 + 7 подборов + 7 передач + 6 потерь), Паркер (12), Джонс (10), Реддиш (10), Лэнь (9).

Лейкерс: Джеймс (32 + 13 подборов + 7 передач), Дэвис (27 + 13 подборов + 5 потерь), Колдуэлл-Поуп (11), Грин (10 + 7 подборов) Рондо (11 + 7 подборов).