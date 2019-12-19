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Михайлюк ударно провел матч НБА против Торонто (Видео)

Михайлюк ударно провел матч НБА против Торонто (Видео)
09:38 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Twitter

Новости спорта:Святослав Михайлюк принял участие в матче регулярного чемпионата НБА против Торонто Рэпторс.

Защитник Детройт Пистонз Святослав Михайлюк принял участие в матче регулярного чемпионата НБА против Торонто Рэпторс (99:112).

Украинец провел на площадке 16 минут и за это время набрал 8 очков — это второй лучший результат среди игроков со скамейки после Деррика Роуза (16 очков).

Михайлюк реализовал 3 из 5 бросков с игры (0/2 — дальние), совершил 2 подбора и отдал единственную результативную передачу.

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Обзор матча:

НБА. Регулярный чемпионат

Детройт Пистонз (11-17) — Торонто Рэпторс (19-8) 99:112 (29:30, 35:40, 15:26, 20:16)

Детройт: Драммонд (22 + 18 подборов), Роуз (16), Гриффин (15), Браун (12), Михайлюк (8)

Рэпторс: Сиакам (26), Ибака (25 + 13 подборов), Лаури (20 + 10 подборов + 10 передач), Ануноби (19)

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Баскетбол, НБА, БК Детройт, Новости баскетбола, Святослав Михайлюк.
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