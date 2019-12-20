Лень набрал 4 очка в матче NBA против Юты (Видео)

Новости спорта:Алексей Лень заработал 4 очка в очередном проигрышном поединке Атланты Хокс против Юты Джаз.

Украинский центровой Атланты Хокс Алексей Лень заработал 4 очка в очередном проигрышном поединке Атланты Хокс против Юты Джаз — 106:111.

Всего украинец провел на площадке чуть менее 17-ти минут. В его активе также 4 подбора и 3 передачи. Отметим, что он бросал по кольцу с игры дважды и оба раза попал.

Атланты Хокс проиграла уже шестую игру подряд и продолжает находиться на дне турнирной таблицы Восточной конференции НБА.

Обзор матча:

В следующем матче команда Алекса Лэня встретится 22 декабря против Бруклин Нетс.

НБА. Регулярный сезон

Атланта Хокс (6-23) — Юта Джаз (17-11) 106:111 (30:28, 26:24, 28:31, 22:28)

Атланта: Янг (30), Паркер (23), Хьюртер (17), Реддиш (14), Лэнь (4 + 4 подбора + 3 передачи)

Юта: Митчелл (30), Гобер (20 + 13 подборов), Богданович (19), Инглс (14), Мудиай (10)