БК Запорожье обыграло Черкасские Мавпы

Новости спорта:Запорожье сумело прервать свою серию поражений.

«Запорожье» обыграло «Черкасских Мавп» в рамках регулярного чемпионата Суперлиги. На протяжении матча подопечные Валерия Плеханова имели лидерство более чем 20 очков. «Мавпы» сократили отставание, но переломить ход матча не смогли.

Отметим также форварда «Запорожья» Андрея Мироненко, который реализовал 9 из 9 трехочковых бросков, набрав 27 баллов.

БК «Запорожье» - «Черкасские Мавпы» - 85:80 (25:19, 25:11, 16:27, 19:23)

«Запорожье»: Сталлворт (18 + 9 передач), Титов (17 + 4 подбора + 4 передачи + 6 потерь), Мироненко (27), Липовцев (7), Сандул (9 + 16 подборов), Немцу (2), Михеев (0 + 4 подбора), Буц (5 + 4 подбора).

«Черкасские Мавпы»: Попов (10 + 4 перехвата), Воевода (6), Беликов (23 + 9 подборов), Райт (10 + 10 подборов + 6 передач), Сергеев (3) — старт; Кольченко (11), Ткаченко (5), Руслов (2), Хаджифейзович (10 + 6 подборов), Конев.