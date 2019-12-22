Химик с трудом обыграл Николаев

Новости спорта:Николаев почти догнал Химик, но сил для финального рывка не осталось.

действующий чемпион Украины Химик в гостях обыграл Николаев (74:72).

На большой перерыв команды ушли при преимуществе Химика в 15 очков. В четвертой четверти Корабелы почти совершили камбэк, но проиграли с разницей в два очка.

Химик идет на 2-м месте в Суперлиге, Николаев занимает предпоследнюю позицию.

Николаев — Химик 72:74 (12:24, 14:17, 22:21, 24:12)

Николаев: Питерсон (28 + 8 подборов), Зотов (14), Луценко (10).

Химик: Салливан (16 + 19 подборов), Уильямс (15 + 5 передач), Югба (13), Джонс (12), Войналович (8 + 10 подборов + 4 потери).