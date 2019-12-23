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Вячеслав Кравцов показал, что не создан для жизни в Японии (Фото)

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Вячеслав Кравцов показал, что не создан для жизни в Японии (Фото)
20:28 Пн, 23 Декабрь 2019 Телеграф Телеграф Спорт Фото: Фейсбук

Новости спорта:Вячеслав Кравцов столкнулся с бытовыми проблемами в Японии

  • 1

    Севсем недавно капитан сборной Украины по баскетболу перешел в японский "НеоФиникс". На своей странице в фейсбуке 211-сантиметровый центровой выложил несколько фото, в которых показал как нелегко ему приходиться жить. 

  • 2

    Действительно, глядя на такие условия становится аж жалко экс-игрока ряда украинских, европейских клубов. 

  • 3

    К слову, Вячеслав один из немногих украинцев выступавших НБА. В свое время он играл за Детройт Пистонс и Финикс Санс.

  • 4

    Для Кравцова Япония не первый азиатский страна, четыре года назад он уже играл в Китае.

    Ожидается, что уже в эти выходные Кравцов проведет дебютную игру в чемпионате Японии. 

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НБА, Суперлига, Вячеслав Кравцов, Детройт Пистонс, ФБУ, Новости баскетбола.
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