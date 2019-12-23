Вячеслав Кравцов показал, что не создан для жизни в Японии (Фото)

Севсем недавно капитан сборной Украины по баскетболу перешел в японский "НеоФиникс". На своей странице в фейсбуке 211-сантиметровый центровой выложил несколько фото, в которых показал как нелегко ему приходиться жить.

Действительно, глядя на такие условия становится аж жалко экс-игрока ряда украинских, европейских клубов.

К слову, Вячеслав один из немногих украинцев выступавших НБА. В свое время он играл за Детройт Пистонс и Финикс Санс.

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Для Кравцова Япония не первый азиатский страна, четыре года назад он уже играл в Китае.

Ожидается, что уже в эти выходные Кравцов проведет дебютную игру в чемпионате Японии.