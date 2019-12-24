Лень провалил матч NBA против Кливленда (Видео)

Новости спорта:Алексей Лень провел шесть минут на площадке в матче регулярного чемпионата НБА против Кливленд Кавальерс.

Центровой Атланта Хокс Алексей Лень провел шесть минут на площадке в матче регулярного чемпионата НБА против Кливленд Кавальерс (118:121).

За это время украинец не набирал очки, совершил 2 подбора и отличился единственной результативной передачей.

В нынешнем сезоне Лэнь сыграл в 29 матчах «регулярки», в среднем набирая 8,6 очка за матч и совершая 5,3 подбора.

Хокс потерпели восьмое поражение подряд и замыкают турнирную таблицу Восточной конференции.

Кливленд Кавальерс (9-21) — Атланта Хокс (6-25) 121:118 (42:32, 29:32, 23:30, 27:24)

Хокс: Янг (30 + 11 передач), Коллинз (27 + 10 подборов), Хантер (23), Хертер (19)