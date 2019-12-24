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Матч звезд Суперлиги-2020: ФБУ представила официальную символику

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Матч звезд Суперлиги-2020: ФБУ представила официальную символику
20:42 Вт, 24 Декабрь 2019 Телеграф ФБУ Фото: ФБУ

Новости спорта:После 2012 года Киев впервые принимает Матч баскетбольных звезд Украины.

Пресс-служба Федерации баскетбола Украины (ФБУ) представила официальную символику Матча звезд Суперлиги-2020.

В частности, в основу логотипа Матча звезд вошла пятиугольная звезда с элементами эмблемы ФБУ. Также он включил в себя основные исторические достопримечательности Киева и лого титульного спонсора – ТМ Пари-матч.

Также совсем скоро поступят в продажу атрибутика с этой официальной символикой.

Матч звезд Суперлиги пройдет 1 февраля в киевском Дворце спорта. Столица Украины примет это мероприятие впервые с 2012 года.

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Баскетбол, Суперлига, ФБУ, Матч звезд Суперлиги-2020.
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