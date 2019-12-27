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Михайлюк помог Детройту разгромить Вашингтон в NBA (Видео)

Михайлюк помог Детройту разгромить Вашингтон в NBA (Видео)
08:15 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:12 очков Святослава Михайлюка помогли Детройту одержать разгромную победу над Вашингтоном в регулярном чемпионате НБА.

Защитник Детройт Пистонз Святослав Михайлюк помог своей команде одержать разгромную победу над Вашингтон Уизардз в матче регулярного чемпионата НБА.

Украинец вышел в составе стартовой пятерки Поршней и провел на площадке 25 минут. За отведенное время Михайлюк набрал 12 очков, реализовав 4 из 9 дальних бросков.

Также Свят записал себе в актив 4 подбора и 4 результативных передачи.

Матч против Вашингтона стал для Михайлюка 26-м в нынешнем сезоне. В среднем за игру он набирает 5,8 очков при реализации трехочковых в 42,9 процента.

Обзор матча:

Детройт занимает десятое место в Восточной конференции НБА. В следующем матче Пистонз сыграют против Сан-Антонио Сперс на выезде.

НБА. Регулярный чемпионат

Детройт Пистонз (12-20) — Вашингтон Уизардз (9-21) 132:102 (31:23, 37:25, 38:28, 26:26)

Пистонз: Вуд (22), Фрэйзер (17), Роуз (15), Гриффин (14 + 11 подборов), Драммонд (14 + 10 подборов), Михайлюк (12 + 4 подбора + 4 передачи + 1 перехват + 1 потеря), Браун (12), Снелл (10)

Уизардз: Пасечникс (17), Бил (15), Макрей (15)

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Баскетбол, НБА, БК Детройт, Новости баскетбола, Святослав Михайлюк.
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