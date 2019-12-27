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Бруклин повторил антирекорд NBA (Видео)

Бруклин повторил антирекорд NBA (Видео)
14:22 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Twitter

Новости спорта:Бруклин на своей площадке уступил Нью-Йорк Никс в матче регулярного чемпионата НБА.

Бруклин на своей площадке уступил Нью-Йорк Никс в матче регулярного чемпионата НБА со счетом 82:94.

За весь матч игроки Бруклина реализовали всего восемь двухочковых бросков за матч, и это первый случай с 1950 года, когда одна из команд не смогла забросить хотя бы девять двухочковых, сообщает ESPN.

В одном из матчей НБА, состоявшихся в 1950 году, Форт-Уэйн Пистонс обыграл Миннеаполис Лейкерс со счетом 19:18. В той встрече обе команды реализовали всего по четыре двухочковых броска.

Обзор матча:

В сезоне-2019/2020 Бруклин сыграл 30 матчей в регулярном чемпионате, одержав 16 побед и потерпев 14 поражений. Нетс занимают седьмую строчку в турнирной таблице Восточной конференции.

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Баскетбол, НБА, БК Нью-Йорк Никс, Новости баскетбола.
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