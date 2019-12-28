Результаты матчей НБА 27.12.19 (Видео)

"Бостон" – "Кливленд" 129:117 (33:22, 29:25, 30:34, 37:36)
"Бостон": Браун (34 + 9 подборов), Тейтум (30), Уокер (13), Тайс (9), Хэйворд (7 + 8 передач) - старт; Оджолей (0), Уильямс (2), Кантер (14 + 9 подборов), Эдвардс (0), Уотерс (5), Уанамейкер (8), Грин (4), Лэнгфорд (3)
"Кливленд": Лав (30 + 7 подборов), Секстон (21), Томпсон (12 + 7 подборов), Осман (10), Гарлэнд (2) - старт; Хенсон (0), Нэнс-младший (2), Маккини (2), Жижич (8), Деллаведова (5), Экзам (9), Портер (16)
"Орландо" – "Филадельфия" 98:97 (19:21, 27:26, 25:21, 27:29)
"Орландо": Фурнье (20), Гордон (19 + 11 подборов), Вучевич (16 + 12 подборов + 7 передач), Фульц (13), Айзек (4) - старт; Айвунду (0), Бирч (5), Огастин (4), Росс (17 + 7 подборов)
"Филадельфия": Харрис (24 + 11 подборов), Эмбиид (24 + 11 подборов), Ричардсон (15), Симмонс (13 + 9 подборов + 7 передач + 4 перехватов), Хорфорд (7) - старт; Скотт (0), Эннис (2), Берк (5), Коркмаз (7)
https://youtu.be/wCzcN2mhrq4
"Шарлотт" – "Оклахома-Сити" 102:104 OT (18:26, 25:27, 22:19, 29:22, 8:10)
"Шарлотт": Розир (26), Грэм (15 + 9 подборов + 13 передач - 5 потерь), Вашингтон (14), Бриджес (11), Бийомбо (10 + 10 подборов) - старт; Уильямс (4), Зеллер (8 + 8 подборов + 6 фолов), Мартин (10), Бэйкон (0), Монк (4)
"Оклахома": Шэй (27), Пол (16 + 7 подборов), Адамс (14 + 12 подборов), Бэйзли (0), Фергюсон (0) - старт; Надер (2), Ноэл (8 + 7 подборов), Шредер (24), Дорт (7), Бертон (6)
https://youtu.be/wCzcN2mhrq4
"Атланта" – "Милуоки" 86:112 (19:32, 21:31, 23:21, 23:28)
"Атланта": Янг (12), Хертер (12), Коллинс (9 + 16 подборов), Фернанду (6 + 7 подборов), Хантер (5) - старт; Реддиш (11), Парсонс (0), Джонс (2), Гудвин (0), Картер (0), Тернер (0), Крэбб (20), Бембри (9)
"Милуоки": Миддлтон (23 + 8 подборов + 7 передач), Лопес (19), Ильясова (18 + 17 подборов), ДиВинчензо (10), Мэттьюз (0) - старт; Уилсон (0), Адетокумбо (4), Лопес (10), Хилл (8), Корвер (8), Коннотон (7 + 11 подборов), Браун (5)
"Голден Стэйт" – "Финикс" 105:96 (25:29, 18:22, 23:27, 39:18)
"Голден Стэйт": Расселл (31), Ли (16 + 7 подборов), Робинсон-мл. (12), Грин (11 + 7 подборов), Коули-Стайн (9) - старт; Крисс (2), Смаилагич (4), Боумен (5), Эванс (2), Беркс (13)
"Финикс": Букер (34 - 8 потерь), Шарич (11 + 10 подборов), Рубио (11 - 7 потерь), Бэйнс (9 + 10 подборов), Убре (6) - старт; Камински (10), Джонсон (5), Бриджес (6), Картер (0), Джонсон (4)