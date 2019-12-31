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Капитан "Черкасских Мавп" Кольченко - о кумирах, уровне Суперлиги и планах

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Капитан "Черкасских Мавп" Кольченко - о кумирах, уровне Суперлиги и планах
18:04 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Фейсбук

Новости спорта:Капитан "Черкасских Мавп" Александр Кольченко в эксклюзивном интервью "Телеграф Спорту" рассказал о кумирах, амбициях, и поздравил болельщиков с Новым годом.

Вот и новогодний подарок от "Телеграф Спорта"  всем поклонникам баскетбола. Капитан Черкасских Мавп и один из лучших украинских баскетболистов в интервью нашему сайту рассказал много интересного. Кумиры, карьера,  планы, чемпионский сезон в Черкассах, семейная жизнь и многое другое. Кстати, Александр так же поведал, почему его интервью - настоящая редкость. Начали мы с рубрики "Продолжи фразу".  Наслаждаемся:

- Продолжи фразу "Если бы не баскетбол, то..."

- Я бы стал футболистом.

- Вы следите за футболом, какую команду поддерживаете?

- Футбол - одна из наиболее популярных секций. Но, так получилось, что тренер по баскетболу был более настойчив, и я пошел в баскетбол. За футболом получается следить, больше за европейским. ПСЖ, Ливерпуль — любимые команды, за которыми больше всего слежу и они вызывают интерес.

- Идеальный отдых — это?

- Это хотя бы один-два дня ограничить себя от телефона, связи и интернета, и провести время в кругу семьи.

- "У меня есть миллион и я его потрачу на..."

- (задумался…) Образование, какую-то часть на отдых и, конечно, на благотворительность — кому-то бы тоже помог исполнить свою мечту.

- С кем из знаменитостей хотелось бы встретится. Кто бы это был?

- Это был бы кто-то из спортивной среды. Интересно пообщаться с человеком из своего вида спорта: Леброн Джеймс, Коби Брайант. А из футболистов мне очень импонирует Златан Ибрагимович. Интересно посмотреть, как человек отдыхает, как он тренируется и работает.

- Можно ли этих спортсменов назвать Вашими кумирами?

- В спортивной части, наверное, да. Интересно было бы пообщаться с каким-то политиком или актером.

- Вас последнее время часто начали "мучить" травмы. Как считаете, с чем это связано?

- Спорт подразумевает много контактов. Баскетбол — это контрактный вид спорта. Очень много рисков: на площадке, на тренировке. Так получилось, что в этому году травмировался. Еще раз повторю, баскетбол контактный вид спорта. Моя травма? В игре случился контакт с габаритным игроком и, так получилось, что вылетел на месяц-полтора. В том сезоне? Была плановая операция на пятке, после которой была долгая реабилитация. Сейчас — все хорошо! Грех жаловаться!

- Чтобы Вы изменили в правилах баскетбола?

- Уже все придумано до нас. Как говорят: «Велосипед изобретен уже давно». Остается только совершенствоваться в этой игре. Игра придумана уже давно! Американский чуть-чуть отличается от европейского: количество игровых минут и есть нюансы с нарушениями — а так, баскетбол везде одинаковый.

- Ваша карьерная лестница: Химик, Азовмаш, Политехника, Будивельник, Автодор (Россия), Нявежис (Литва), Черкасские Мавпы.  Какой этап карьеры считаете наиболее успешным для себя?

- Каждый этап, проведенный в профессиональном спорте, он очень важен для спортсмена — отличный опыт! В Химике я "стал на ноги" как спортсмен, как баскетболист, как личность. Десять лет в Химике — это прилично. Именно там я понял, что баскетбол — мое! Начал зарабатывать свои первые деньги, попал в руки к тренерам, которые заложили отличный фундамент. Азовмаш: там я был немножко на других позициях. Сезон в Политехнике получился скомканным в силу политических обстоятельств в Украине. Он пришелся на время «Майдана» - неблагоприятное время для спорта. Был период, что пришлось уехать за границу в качестве иностранца пребывать там — не от хорошей жизни в Украине, опять же. Были на тот момент ряд причин: несоблюдение некоторых пунктов в контракте.

А вот этап в Черкассах: получилось, что уже 4 неполных сезона. Заново сформировался, как спортсмен, как баскетболист и уже показываю зрелую игры.

- Сравните довоенный период с нынешним. Баскетбол возвращается на прежний уровень?

- Нет! Еще нет. Вспомним довоенный период: количество команд, которые были в Суперлиге, силу и их общий бюджет, он был гораздо больше — это можно отследить и по иностранцам в лиге в то время. Сейчас лига постепенно становится сильнее. Если брать последние 4 сезона — то лига, наверное, самая сильная.

- Назовите Топ-3 баскетболиста Суперлиги Украины.

- Я не хочу выделять конкретного человека, но в каждой команде есть свой лидер — это легко можно отследить, зайдя на сайт ФБУ. Для кого-то лидер тот, кто забивает больше всего очков, а для кого-то — тот, кто выполняет черновую работу и является «кулаком» в раздевалке.

- Как он повлиял на Ваше становление, как баскетболиста Максим Михельсон? Что можете сказать о нем?

- Я во многом ему благодарен, потому что 4 года назад он в меня поверил и дал возможность себя попробовать в Черкассах. Я тут уже четыре сезона, а это говорит, что тренер мне доверяет. Только слова благодарности, что, на тот момент, он поверил в себя и дал возможность реализоваться именно в Черкассах. Город мне очень нравится, нравится отношения в команде — только положительные отзывы.

- Многие отмечают, что «Мавпы» подкупают своим подходом: воспитывают молодых баскетболистов, которые потом едут в Европу.

- В Черкассах создана отличная школа подготовки молодых ребят, начиная с юношеского возраста и заканчивая уже командой "мастеров". Есть команда каждого возраста — у ребят есть протоптанная дорога к "большому баскетболу". В клубе и в команде созданы все условия для прогресса молодых исполнителей. Можно на пальцах пересчитать клубы, где созданы такие условия.

- Оцените перспективы украинских баскетболистов (Лень и Михайлюк) в NBA.

- Наши ребята огромные молодцы! Не всегда у них все получается, но они работают и стараются. Лень уже не молодой, немного опытней, чем Свят (Михайлюк — прим.), но, опять же, нужно работать — это очень сильная лига.

- У кого из молодых украинских ребят есть шанс туда пробиться?

- Что касается молодых ребят, которые еще на пути туда — нужно работать и стремиться к лучшему. Они только на пути становления. Упорство и труд делают свое — все в их руках, они могут быть одними из лучших.

- Дайте три совета начинающим баскетболистам.

- Работать, работать, и еще раз работать на площадке — это не только включает в себя командные тренировки, а и еще работу над собой индивидуально. Недаром есть поговорка: «Без труда не выловишь рыбку из пруда!».

- Вернемся к «Мавпам». После прошлого (может, провального) сезона, в этом — все неплохо, но, все же есть «болезнь второй игры».

- Провальный — это так, поверхностно. В тот сезон, когда мы стали чемпионами нас никто не записывал даже в тройку фаворитов. Прошлый? На то были свои причины: мы заявились в два турнира (Суперлига и Кубок Европы ФИБА). По ходу сезона было очень много серьезных травм из-за которых мы не могли показать свой максимум. Ребята, на которых была сделана ставка в «чемпионском сезоне» не смогли нам помочь из-за объективных причин. Естественно, команда сезон провалила. В этом сезоне? Мы выиграли у сильных команд, и проиграли аутсайдерам. Мы над этим работаем. Еще даже не экватор чемпионата — время есть. А потенциал у команды — сумасшедший. Убери «ненужные проигрыши "Запорожью", «Соколам» - мы бы сейчас были лидером!

Я читаю, что у нас сейчас относятся не как к лидерам — ну, пускай будет так! В чемпионском сезоне мы тоже были "черной лошадкой". Главное найти свою игру и нащупать нити управление ней. Мы можем очень сильно прибавить во второй части — как в чемпионском сезоне! Главное, чтобы все были здоровы и была хорошая атмосфера в команде.

- Вспомните чемпионский сезон. За счет чего удалось добиться такого успеха?

- Была здорово подобрана команда — костяк! Все парни играли друг за друга. Каждому нравиться побеждать. Вот и у нас была цель: выйти и победить в каждом матче.

- Сейчас ходят слухи, что Александр Кобец вернется в «Черкасские Мавпы», что Вам об этом известно?

- По-поводу нынешней ситуации лучше спросить у самого Саши и у тренера. Саша с нами иногда тренируется. Он настроен максимально быстро и эффективно вернуться на площадку.

Кстати, недавно, в интервью "Телеграф Спорту" Александр Кобец рассказал очень много интересного: особенности жизни в Америке, сравнениях с Дончичем и будущем

- Инфраструктура в Черкассах — можно сказать, что она одна из лучших в Украине?

- Сейчас есть несколько команд в лиге, которые диктуют моду в баскетбольном мире. Мы где-то по средине. Хотелось бы большего. В моем понимании, главная инфраструктура — это зал, а в Черкассах нету современного зала, который бы соответствовал международным стандартам. Пока этого нету! Вопросы больше к руководству города, почему они не двигаются в этом направлении.

- Вообще "Строитель" считают одним из лучших залов в Украине, Вы не согласны?

- Нет! Конечно не согласен! Какой лучший зал в Украине — это обычный зал. Лучший зал в Украине — в Южном, у Прометея хороший зал, а раньше туда страшно было заходить. В Черкассах? Не думаю, что в этом зале нужно делать ремонт! Нужен хороший новый зал, который будет соответствовать европейским стандартам.

- После провального выступления в отборе на Евробаскет сборная Украины сменила тренера. Что можете сказать об Айнарсе Багатскисе?

- Я с ним никогда лично не работал. Комментировать его работу на посту тренера я не возьмусь. Я хочу пожелать тренеру и баскетболистам удачи и успешно провести отбор на евро турнир.

- Вы играли против Киев-Баскета, который возглавляет латвиец, что можете сказать?

- Киев-Баскет хорошая команда. Хорошо укомплектована, очень глубокий состав, но, тут надо понимать, что они еще играют и в Кубке Европы. На данный момент состав — лучший в Украине, но, и у них не все получается в Украине. На то есть ряд причин!

- Готовясь к интервью с Вами, искал какие-то высказывания в прессе, но почти ничего нет. С чем это связано?

- Я несильно медийный человек. Если Вы заметили, в сезоне я никогда не хожу на интервью после матчей. В течении сезона я стараюсь не давать интервью. Я стараюсь больше делать, чем говорить. Был не сильно приятный опыт общения с журналистами, когда говорилось одно, а по факту — писалось совершенно другое. Бывает это преподноситься совершенно под другим углом. Многие вырывают части из интервью.

- Где Вы себя видите после завершения профессиональной карьеры?

- О завершении карьеры я пока не думаю, но это все равно когда-нибудь случиться, надеюсь еще побегать, «потрусить стариной». Но такие мысли уже посещали. Хотелось-бы остаться при баскетболе. Мне была бы интересна тренерская работа, но уже с более старшими ребятами. С «малышами — очень энергозатратно! Смотрю на Михельсона, он сейчас и детей тренирует — не завидую ему. Бывает на наши тренировки приходит уставший. Может это будет что-то связанное с менеджментом. Еще, как минимум разочек, хочется стать чемпионом с Черкассами, а потом — будем смотреть!

- Пожелание на Новый 2020 год.

- Хочу поздравить всех наших болельщиков и любителей баскетбола с наступающими праздниками. Хочу пожелать здоровья — это самое главное. Также счастья, радостных и здоровых детей. Будем немного добрее и мир станет лучше. Ждем Вас на играх — вы наш "6 игрок". Мы играем ради ваших эмоций!

Благодарим Александра за интервью. Желаем всегда оставаться позитивным и успешным, принося радость болельщикам и своей семье.

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Баскетбол, Суперлига, Коби Брайант, Златан Ибрагимович, БК Черкасские мавпы, Леброн Джеймс, Новости баскетбола, Александр Кольченко.
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