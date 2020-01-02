ЛеБрон повторил достижения Берда и Брайанта

Новости спорта:ЛеБрон Джеймс повторил достижения Ларри Берда и Кобе Брайанта.

Форвард Лос-Анджелес Лейкерс ЛеБрон Джеймс повторил достижения Ларри Берда и Кобе Брайанта, оформив трипл-дабл с более чем 30 очками после достижение 35-летия, сообщает clutchpoints.

В сегодняшнем матче против Финикс Санз (117:107) Джеймс набрал 31 очко, совершил 13 подборов и отдал 12 передач, тем самым став в ряд с легендарными баскетболистами.

ЛеБрон отпраздновал 35-летие 30 декабря. Брайанту подобное достижение покорилось в возрасте 36 лет и 99 дней, Берду – в возрасте 35 лет и 99 дней.

Ранее Джеймс стал первым игроком в истории НБА, которому покорился рубеж в 30000 набранных очков, 9000 подборов и 9000 передач.