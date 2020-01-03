Михайлюк ударно провел матч NBA против Лос-Анджелес Клипперс (Видео)

Новости спорта:Святослав Михайлюк уверенно провел матч NBA против Лос-Анджелес Клипперс.

Защитник Детройт Пистонз Святослав Михайлюк заработал 14 очков в матче регулярного чемпионата НБА против Лос-Анджелес Клипперс.

Украинец вышел со старта, а его команда в итоге проиграла Клипперс со счетом 112:126.

Помимо набранных очков, в активе Михайлюка также 2 подбора и 2 передачи. Его рейтинг результативности в игре составил +3.

Обзор матча:

Детройт продолжает находиться вне зоны плей-офф, занимая 11-е место в рамках Восточной конференции НБА.

НБА. Регулярный чемпионат

Лос-Анджелес Клипперс (25-11) — Детройт Пистонз (12-23) 126:112 (30:33, 39:30, 37:16, 20:33)

Лос-Анджелес: Харрелл (23), Уильямс (22), Леонард (18), Харклесс (12), Джордж (12)

Детройт: Браун (15), Михайлюк (14 + 2 подбора + 2 передачи), Снелл (14), Вуд (14), Роуз (14), Гэллоуэй (11), Драммонд (10 + 12 подборов), Думбуя (10 + 11 подборов), Мэйкер (10)