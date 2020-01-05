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Игроки сборной Украины провели не сильные матчи в топовых европейских лигах

Игроки сборной Украины провели не сильные матчи в топовых европейских лигах
21:15 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер

Новости спорта:Липовый и Герун не показали яркой игры за свои клубы.

В чемпионате Греции "Промитеас" неожиданно уступил "Лариссе"

"Промитеас" - "Ларисса" 62:76 (15:14, 17:20, 19:23, 11:19)

П: Манцарис 13, Маврокефалидис 11, Эллис 8, Робинсон 8

Л: Раш 20, Хикки 14 + 9 подборов, Папантониу 9 + 5 подобров

Александр Липовый ("Промитеас") провел на паркете 24 минуты, за которые набрал 3 очка (0/2 двухочковые, 1/3 трехочковые), собрал 1 подбор, отдал 2 передачи при 4 фолах. РЭ -1. Плюс-минус +2

Химик вышел в Финал четырех Кубка Украины

Слабую игру показал форвард Липовый. В чемпионате Испании Герун тоже не особо порадовал болельщиков.

"Уникаха" - "Обрадойро" 85:67 (19:26, 21:12, 22:13, 23:16)

У: Адамс 18, Вачински 10, Фернандес 9 + 5 передач, Бризуэла 9, Диаз 9 + 7 подборов

О: Бродзянский 16, Кравич 15, Фонт 11

Владимир Герун ("Уникаха") провел на паркете 16 минут, за которые набрал 4 очка (2/7 двухочковые), собрал 3 подбора, отдал 1 передачу при 2 потерях и 1 фоле. РЭ +1. Плюс-минус +5.

 

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Новости спорта, Новости футбола, Александр Липовый.
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