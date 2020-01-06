Михайлюк феерил в матче НБА против Лейкерс (Видео)

Новости спорта:Святослав Михайлюк заработал 14 очков в поединке регулярного сезона НБА против Лос-Анджелес Лейкерс.

Украинский защитник Детройт Пистонз Святослав Михайлюк заработал 14 очков в поединке регулярного сезона НБА против Лос-Анджелес Лейкерс.

Отметим, что коуч Поршней Дуэйн Кейси задействовал украинца со скамейки запасных. На счету Михайлюка 31:37 сыгранных минут.

Помимо набранных очков, Святослав также сделал 1 подбор и 2 передачи. Он стал вторым по результативности в составе Детройта после Деррика Роуза (28).

Лос-Анджелес Лейкерс все же оказались сильнее Пистонз и победили со счетом 106:99. Трипл-дабл на счету ЛеБрона Джеймса, а Энтони Дэвис оформил дабл-дабл.

Обзор матча:

НБА. Регулярный чемпионат

Лос-Анджелес Лейкерс (29-7) — Детройт Пистонз (13-24) 106:99 (23:22, 33:25, 19:32, 31:20)

Лейкерс: Дэвис (24 + 11 подборов), ЛеБрон (21 + 14 подборов + 11 передач), Карузо (13), Ховард (11), Колдуэлл-Поуп (10)

Детройт: Роуз (28), Михайлюк (14), Гэллоуэй (13), Драммонд (12 + 18 подборов), Вуд (11), Думбуя (11)