Лень не смог спасти Атланту от очередного поражения в НБА (Видео)

Новости спорта:Алексей Лень принял участие в матче регулярного чемпионата против Денвер Наггетс.

Центровой Атланта Хокс Алексей Лень принял участие в матче регулярного чемпионата против Денвер Наггетс.

Украинец вышел на площадку со скамейки и сыграл 21 минуту, за отведенное время набрав 10 очков и совершив единственный подбор. 2 из 7 бросков Алексея с игры оказались точными.

Матч стал для Лэня 34-м в нынешнем сезоне. В среднем баскетболист сборной Украины набирает 8,8 очка за матч при 5,6 подбора.

Обзор матча:

Хокс с худшим рекордом в лиге (8-29) занимают последнее место в турнирной таблице Восточной конференции.

НБА. Регулярный чемпионат

Атланта Хокс (8-29) — Денвер Наггетс (25-11) 115:123 (31:29, 25:35, 30:27, 29:32)

Хокс: Янг (29 + 12 передач), Хертер (22), Коллинз (17), Хантер (16), Лэнь (10)

Наггетс: Йокич (47), Бартон (28), Мюррей (16), Моррис (14)