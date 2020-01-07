Лидер Детройта получил серьезную травму

Новости спорта:Лидер Детройта Блэйк Гриффин пройдет дополнительное обследование на неделе.

Лидер Детройт Пистонз Блэйк Гриффин может досрочно завершить сезон из-за необходимости провести операцию на колене, передает Yahoo Sports.

На неделе 30-летний баскетболист посетит врача в Лос-Анджелесе, на основе чего будет приниматься решение о необходимости хирургического вмешательства.

Отмечается, что Гриффина беспокоит то же колено, на котором он перенес операцию в межсезонье.

В нынешнем сезоне Блэйк принял участие только в 18 матчах Поршней, в среднем набирая 15,5 очка за матч.

Детройт с 13 победами после 37 матчей занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции НБА.