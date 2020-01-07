Скачать
Вторник, 07.01.2020
Арсенал - Лидс: видео гола и обзор матча Кубка Англии
Арсенал - Лидс: видео гола и обзор матча Кубка Англии
Экс-соперник Усика дал Александру совет
Экс-соперник Усика дал Александру совет
Почему матчи Кубка Англии начинаются с минутной задержкой
Почему матчи Кубка Англии начинаются с минутной задержкой
Канада обыграла Россию в финале МЧМ-2020
Канада обыграла Россию в финале МЧМ-2020

Лидер Детройта получил серьезную травму

Лидер Детройта получил серьезную травму
15:18 Сегодня Телеграф

Новости спорта:Лидер Детройта Блэйк Гриффин пройдет дополнительное обследование на неделе.

Лидер Детройт Пистонз Блэйк Гриффин может досрочно завершить сезон из-за необходимости провести операцию на колене, передает Yahoo Sports.

На неделе 30-летний баскетболист посетит врача в Лос-Анджелесе, на основе чего будет приниматься решение о необходимости хирургического вмешательства.

Отмечается, что Гриффина беспокоит то же колено, на котором он перенес операцию в межсезонье.

Звезда NBA получил жуткую травму (Видео)

В нынешнем сезоне Блэйк принял участие только в 18 матчах Поршней, в среднем набирая 15,5 очка за матч.

Детройт с 13 победами после 37 матчей занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции НБА.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Баскетбол, НБА, БК Детройт, Новости баскетбола, Блэйк Гриффин.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гарсия предложил Ломаченко бой, но при одном условии
02 Гвардиола назвал клубы, которые никогда не будет тренировать
03 Названа новая дата потенциального боя Усика и Чисоры
04 Тренер Мариуполя о футболисте: "Он - космонавт"
05 Ибрагимович рассказал, чего хотел добиться в первом матче за Милан
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь