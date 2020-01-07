Лидер Детройта получил серьезную травму

Лидер Детройт Пистонз Блэйк Гриффин может досрочно завершить сезон из-за необходимости провести операцию на колене, передает Yahoo Sports.
На неделе 30-летний баскетболист посетит врача в Лос-Анджелесе, на основе чего будет приниматься решение о необходимости хирургического вмешательства.
Отмечается, что Гриффина беспокоит то же колено, на котором он перенес операцию в межсезонье.
В нынешнем сезоне Блэйк принял участие только в 18 матчах Поршней, в среднем набирая 15,5 очка за матч.
Детройт с 13 победами после 37 матчей занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции НБА.