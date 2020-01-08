Лидер Лейкерс получил жуткую травму спины (Видео)

Новости спорта:Энтони Дэвис досрочно завершил игру против Нью-Йорк Никс.

Звезда Лос-Анджелес Лейкерс Энтони Дэвис досрочно завершил игру против Нью-Йорк Никс после того, как ушиб нижнюю часть спины в результате болезненного падения на паркет.

Форвард неудачно приземлился спину при попытке заблокировать бросок Джулиуса Рэндла. После инцидента Дэвис самостоятельно покинул площадку, однако, передвигался с трудом.

После падения Дэвис схватился за спину, оставаясь на полу, и был в течение нескольких минут в окружении медперсонала Лейкерс.

В итоге Дэвис поднялся с помощью своих товарищей по команде, и медленно, но по собственной инициативе, пошел в раздевалку Лейкерс, а потом его вынесли с арены для дальнейших исследований.

Агент Дэвиса, Рич Пол, после матча сказал, что рентгеновские снимки не выявили перелома, но игрок чувствует боль. Лейкерс описал травму как ушиб нижней части позвоночника возле копчика.

Ожидается, что Дэвис пропустит предстоящие выездные матчи против Далласа и Оклахомы.