Украинец Лень оформил дабл-дабл в матче НБА (Видео)

Украинский центровой "Атланты Хоукс" Алексей Лень провел результативный матч в рамках регулярного сезона НБА.
В поединке с "Хьюстоном" украинец вышел на замену и провел на паркете 23 минуты. За это время Алексей сумел оформить шестой в текущем сезоне дабл-дабл, набрав 14 очков, а также совершив 10 подборов и один блок-шот.
По итогам матча Лень вошел в тройку лучших игроков "Атланты". При этом команда украинца в итоге проиграла - 115:122.
"Хоукс" остаются на последнем месте в турнирной таблице Восточной конференции.
Обзор действий украинца в минувшем матче опубликовал YouTube-канал Smart Highlights.