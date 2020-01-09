Скачать
Четверг, 09.01.2020
Игрок Реала Тони Кроос забил редкий гол в футболе (Видео)
Игрок Реала Тони Кроос забил редкий гол в футболе (Видео)
В Украине впервые пройдет уникальный турнир по боксу
В Украине впервые пройдет уникальный турнир по боксу
Шахтер выше МЮ и Ювентуса по забитым голам за последние 10 лет
Шахтер выше МЮ и Ювентуса по забитым голам за последние 10 лет
Динамо официально подтвердило трансфер бразильца
Динамо официально подтвердило трансфер бразильца

Украинец Лень оформил дабл-дабл в матче НБА (Видео)

Украинец Лень оформил дабл-дабл в матче НБА (Видео)
11:33 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: НБА

Новости спорта:Команда центрового при этом не смогла победить.

Украинский центровой "Атланты Хоукс" Алексей Лень провел результативный матч в рамках регулярного сезона НБА.

В поединке с "Хьюстоном" украинец вышел на замену и провел на паркете 23 минуты. За это время Алексей сумел оформить шестой в текущем сезоне дабл-дабл, набрав 14 очков, а также совершив 10 подборов и один блок-шот.

По итогам матча Лень вошел в тройку лучших игроков "Атланты". При этом команда украинца в итоге проиграла - 115:122.

"Хоукс" остаются на последнем месте в турнирной таблице Восточной конференции.

Михайлюк установил несколько личных рекордов в матче с Кливлендом

Обзор действий украинца в минувшем матче опубликовал YouTube-канал Smart Highlights.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Баскетбол, НБА, Новости баскетбола, Алексей Лэнь.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Рома потеряла Мхитаряна
02 Бывший игрок сборной Германии совершил каминг-аут
03 Усик: Я просто буду готовиться к бою с Джошуа
04 Состав женской сборной Украины на гонку 8 января
05 Неймар: Хотел бы поиграть вместе с Ибрагимовичем
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь