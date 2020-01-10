Михайлюк провалил матч с Кливлендом в NBA (Видео)

Новости спорта:Святослав Михайлюк принял участие в матче регулярного чемпионата против Кливленд Кавальерс.

Защитник Детройт Пистонз Святослав Михайлюк принял участие в матче регулярного чемпионата против Кливленд Кавальерс.

Баскетболист сборной Украины провел на площадке 29 минут, за которые набрал 5 очков и забросил единственный дальний бросок при 2 попытках.

Напомним, в предыдущей встрече с Кавальерс украинский легионер Поршней установил сразу два личных рекорда на уровне Ассоциации.

Обзор матча:

Детройт на сегодняшний день занимает занимает десятое место в турнирной таблице Восточной конференции.

НБА. Регулярный чемпионат

Детройт Пистонз (14-25) — Кливленд Кавальерс (11-27) 112:115 (32:26, 29:24, 22:31, 19:21, 10:13 ОТ)

Пистонз: Драммонд (28 + 23 подбора), Роуз (27), Браун (17), Снелл (11)

Кавальерс: Томпсон (35 + 14 подборов), Гарлэнд (20), Секстон (19), Лав (17), Осман (11)