Михайлюк провалил матч с Кливлендом в NBA (Видео)

Защитник Детройт Пистонз Святослав Михайлюк принял участие в матче регулярного чемпионата против Кливленд Кавальерс.
Баскетболист сборной Украины провел на площадке 29 минут, за которые набрал 5 очков и забросил единственный дальний бросок при 2 попытках.
Напомним, в предыдущей встрече с Кавальерс украинский легионер Поршней установил сразу два личных рекорда на уровне Ассоциации.
Обзор матча:
Детройт на сегодняшний день занимает занимает десятое место в турнирной таблице Восточной конференции.
НБА. Регулярный чемпионат
Детройт Пистонз (14-25) — Кливленд Кавальерс (11-27) 112:115 (32:26, 29:24, 22:31, 19:21, 10:13 ОТ)
Пистонз: Драммонд (28 + 23 подбора), Роуз (27), Браун (17), Снелл (11)
Кавальерс: Томпсон (35 + 14 подборов), Гарлэнд (20), Секстон (19), Лав (17), Осман (11)