Атланта Леня проиграла Вашингтону (Видео)

Центровой Атланты Хоукс Алексей Лень принял участие в матче регулярного чемпионата НБА против Вашингтон Уизардс.
Украинский баскетболист провел на площадке почти 25 минут, за которые он успел набрать 10 очков и 14 подборов.
Интересно, что по количеству подборов Лень стал вторым лучшим игроком этой встречи.
Смотрите видео лучших моментов игры Алексея Леня в поединке против Вашингтона:
Стоит отметить, что успешные действия Леня на площадке не помогли его команде добыть победу над Вашингтоном (111-101 в пользу столичной команды).