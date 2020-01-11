Атланта Леня проиграла Вашингтону (Видео)

Новости спорта:Атланта, за которую выступает украинец Алексей Лень, проиграла Вашингтону.

Центровой Атланты Хоукс Алексей Лень принял участие в матче регулярного чемпионата НБА против Вашингтон Уизардс.

Украинский баскетболист провел на площадке почти 25 минут, за которые он успел набрать 10 очков и 14 подборов.

Интересно, что по количеству подборов Лень стал вторым лучшим игроком этой встречи.

Смотрите видео лучших моментов игры Алексея Леня в поединке против Вашингтона:

Стоит отметить, что успешные действия Леня на площадке не помогли его команде добыть победу над Вашингтоном (111-101 в пользу столичной команды).