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Атланта Леня проиграла Вашингтону (Видео)

Атланта Леня проиграла Вашингтону (Видео)
09:08 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Атланта, за которую выступает украинец Алексей Лень, проиграла Вашингтону.

Центровой Атланты Хоукс Алексей Лень принял участие в матче регулярного чемпионата НБА против Вашингтон Уизардс.

Украинский баскетболист провел на площадке почти 25 минут, за которые он успел набрать 10 очков и 14 подборов.

Интересно, что по количеству подборов Лень стал вторым лучшим игроком этой встречи.

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Смотрите видео лучших моментов игры Алексея Леня в поединке против Вашингтона: 

Стоит отметить, что успешные действия Леня на площадке не помогли его команде добыть победу над Вашингтоном (111-101 в пользу столичной команды).

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Баскетбол, Новости баскетбола, Алексей Лэнь.
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