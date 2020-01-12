Мавпы дома уверенно обыграли Николаев

Черкасские Мавпы дома обыграли Николаев в матче регулярного чемпионата украинской Суперлиги.
Мавпы добыли комфортное преимущество в первой половине матча — 56:42. В четвертой четверти Корабелы сократили отставание до шести очков, но отыграться гости не сумели. Как итог, победа Черкасских Мавп — 97:87.
Николаев идет на 8-й позиции в турнирной таблице Суперлиги, Черкасские Мавпы занимают шестое место.
В следующем матче 17 января Николаев сыграет против Запорожья. Черкасские Мавпы 16 января дома примут Харьковских Соколов.