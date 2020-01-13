Назад в будущее промо-видео Матча Звезд Суперлиги Пари-Матч 2020

Новости спорта:1 февраля в киевском Дворце спорта пройдет большой баскетбольный ивент - Матч Звезд Суперлиги Пари-Матч.

Полным ходом идет голосование за стартовые пятерки звездного противостояния, которое пройдет в формате Украина - Легион (выбрать свою звезду можно здесь), скоро будут названы участники звездных конкурсов - определять победителей в конкурсах мастерства, слэм-данков и снайперов. Ну и множество других сюрпризов, не сомневайтесь, ждут гостей звездной баскетбольной вечеринки в столице.



Ну а пока вашему вниманию стилизованное эффектное промо-видео звездного вечера, который пройдет в столице впервые с 2012 года.

Напоминаем, билет на Матч Звезд можно приобрести по ссылке.