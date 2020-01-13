На баскетболе в Далласе произошла стрельба

Новости спорта:Во время баскетбольного матча школьных команд в Далласе открыли стрельбу, двое пострадали.

Во время баскетбольного матча школьных команд в Далласе один из зрителей открыл стрельбу, сообщает Dallas News. Жертвами стали два человека — полицейский, получивший незначительно ранение, и 18-летний парень, получивший ранение в грудь и отправленный в больницу. Он перенёс операцию и находится в тяжёлом состоянии.

Инцидент произошёл во время драки, случившейся на паркете. Стрелок сдался самостоятельно, им оказался неназванный 15-летний подросток. Полицейские продолжают расследование этого инцидента. Изначально предполагалось, что в организации преступления могли участвовать ещё по меньшей мере два человека. Им не будут предъявлены обвинения после того, как стрелок принял решение самостоятельно сдаться властям.

Мотивы стрелка пока неизвестны.