Скачать
Вторник, 14.01.2020
Макгрегор vs Серроне: полный файт-кард турнира UFC 246
Макгрегор vs Серроне: полный файт-кард турнира UFC 246
На ралли-марафоне "Дакар-2020" умер опытнейший мотогонщик
На ралли-марафоне "Дакар-2020" умер опытнейший мотогонщик
На Australian Open остановили тренировки из-за дыма от пожаров
На Australian Open остановили тренировки из-за дыма от пожаров
Официально: Кике Сетьен - главный тренер Барселоны
Официально: Кике Сетьен - главный тренер Барселоны

Браки заключаются на небесах: президент клуба НБА оформил однополый брак

Браки заключаются на небесах: президент клуба НБА оформил однополый брак
15:25 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Президент «Голден Стэйт» заключил однополый брак.

Президент клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Голден Стэйт Уорриорз» Рик Уэлтс заключил однополый брак с давним партнёром Тоддом Гейджем. Официальная церемония состоялась в минувшие выходные, сообщает Outsports.

Если у вас не отображаются фотографии, их можно посмотреть в «инстаграме» Гейджа.

В 2011 году Уэлтс, первый открытый гей среди управленцев команд НБА, покинул пост президента «Финикс Санз», чтобы жить вместе с Гейджем в Сан-Франциско. Вскоре после этого «Голден Стэйт» предложил ему занять аналогичный пост в клубе, где он работает по сей день.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

1-10-20

Публикация от Todd Gage (@tgagetrio_plus1)

Уэлтс и Гейдж получили поздравления от экс-игрока НБА Джейсона Коллинза, который ранее стал первым профессиональным американским спортсменом, признавшимся в нетрадиционной сексуальной ориентации в ходе карьеры.

Шахтер запустит собственный телеканал

В сезоне-2019/2020 «Голден Стэйт» с соотношением побед и поражений 9-32 занимает 15-е, последнее место в турнирной таблице Западной конференции.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Баскетбол, НБА, БК Голден Стэйт, Джейсон Коллинз.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Назван новый главный тренер Барселоны
02 Заоблачные: обнародованы зарплаты игроков Реала и Барселоны
03 ФИФА поставила точку в споре Динамо со СДЮШОР "Юность" по трансферу Ярмоленко
04 СМИ: Барселона расторгла контракт с Вальверде
05 Официально: Кике Сетьен - главный тренер Барселоны
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь