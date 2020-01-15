Лень пропустил победный матч Аталанты (Видео)

Новости спорта:Девятая победа в сезоне для команды украинца при 32-х поражениях.

Украинский центровой Атланты Хокс Алексей Лень не играл в поединке регулярного чемпионата НБА против Финикс Санз (123:110).

Ранее сообщалось, что 26-летнего баскетболиста из Украины беспокоит спина, из-за чего он может не сыграть.

В нынешнем регулярном сезоне НБА Лэнь отыграл 38 матчей, в среднем его показатели составляют 9,0 очков, 5,8 подборов и 1,1 передачи за игру.

До перехода в Атланту в 2018 году Алексей Лэнь выступал как раз в составе Финикс Санз, играя за команду из Аризоны с 2013 года, когда он был выбран на драфте.

Атланта добыла лишь девятую победу в нынешнем сезоне и продолжает находиться на последнем месте турнирной таблицы Восточной конференции НБА.

Обзор матча:

НБА. Регулярный чемпионат

Атланта Хокс (9-32) — Финикс Санз (16-24) 123:110 (28:25, 28:26, 28:32, 39:27)

Атланта: Янг (36 + 10 передач), Хьюртер (23 + 15 подборов), Коллинз (22 + 10 подборов), Хантер (15), Джонс (11)

Финикс: Букер (39), Эйтон (20 + 10 подборов), Бриджес (15), Обри (11)