Суперлига Париматч: "Днепр" готовится выйти в лидеры

Новости спорта:Предстоящая серия матчей в Суперлиге Париматч приготовила для болельщиков несколько интересных противостояний.

И поскольку борьба в чемпионате продолжается очень плотная, тяжело выделить отдельную встречу. Большинство команд, как и прежде, претендуют на высокие места в турнирной таблице и поэтому стараются добиться максимального результата в каждом матче.

И поскольку «Днепр» на этой неделе проведет две игры, а «Прометей» и «Химик» только по одной – у днепрян есть отличная возможность единолично возглавить таблицу. Пока же у команд равное количество очков. Задача не из легких, если учесть, что матчи пройдут для «Днепра» на выезде.

«Химик» ожидает визит в гости к «Одессе», где чемпионы Украины в прошлый раз уступили. А «Прометей» примет дома «Николаев», который он в этом сезоне уже дважды без проблем обыгрывал.

Непростая игра ожидает и «Черкасских Мавп». Им предстоит встретиться с «Харьковскими Соколами». У этой команды в Суперлиге Париматч пока что лишь одна победу и как раз над «Черкасскими Мавпами». В еще одном матче подопечные Максима Михельсона смогли вырвать победу лишь в овертайме. Так что «Харьковские Соколы» сохраняют за собой статус неудобного соперника «Черкасских Мавп».