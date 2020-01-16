Михайлюк оформил баззер-битер со своей половины поля (Видео)

Новости спорта:Зрелищный баззер-битер Михайлюка со своей половины площадки.

Защитник Детройт Пистонз Святослав Михайлюк приложился к победе своей команды над Бостон Селтикс в регулярном чемпионате.

Украинец вошел в игру со скамейки, провел на площадке 29 минут и набрал 21 очко при 5 результативных передачах. 5 из 8 его дальних бросков оказались точными.

21 очко стало лучшим показателем результативности Святослава на уровне Ассоциации.

Зрелищный баззер-битер Михайлюка

Матч против Бостона стал 36-м для Михайлюка в нынешней «регулярке». В среднем за встречу он набирает 7,4 очка при показателе точности трехочковых в 42,4 процента.

На сегодняшний день Пистонз занимают десятое место в турнирной таблице Восточной конференции.

НБА. Регулярный чемпионат

Бостон Селтикс (27-12) — Детройт Пистонз (15-27) 103:116 (24:27, 35:30, 23:34, 21:25)

Селтикс: Хэйворд (25), Браун (24 + 12 подборов), Уокер (19)

Пистонз: Думбуя (24), Моррис (23), Роуз (22), Михайлюк (21), Драммонд (13 + 13 подборов)