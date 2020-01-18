Клуб Суперлиги подписал американского форварда

Новости спорта:БК Одесса усилилась американцем с чемпионата Люксембурга.

БК "Одесса" подписала контракт с американским форвардом Терри Винном (201 см, 108 кг). До конца сезона игрок будет заменять травмированного Майка Холлоуэя, сообщает официальный сайт клуба.

24-летний баскетболист проводит свой первый сезон в профессиональном баскетболе.

До подписания контракта с одесским клубом Винн выступал в чемпионате Люксембурга, где в составе команды "Арантия Ларошетт" набирал 20.8 очка и делал 9.3 подбора в среднем за игру.

Винн является выпускником университета Texas Rio Grande Valley. В последнем сезоне в "студентах" форвард в среднем за игру набирал 12.6 очка и делал 4.7 подбора.