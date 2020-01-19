Cвятослав Михайлюк установил новый рекорд по набранным очкам в матче НБА

Новости спорта:Украинский баскетболист провел великолепный матч в сильнейшей баскетбольной лиге мира.

Детройт Пистонс Святослава Михайлюка нанес сокрушительное поражение Атланте Хоукс 136:103.

Одним из главных героев матча можно считать украинца Святослава Михайлюка, который за 29 минут игрового времени набрал 25 очков (4/4 двухочковые, 5/7 трехочковые, 2/2 штрафные), собрал 2 подбора, отдал 3 передачи, совершил 1 перехват, поставил 1 блок-шот при 2 потерях и 3 фолах. Плюс-минус +11.

Стоит отметить, что предыдущий карьер-хай он установил два дня назад, когда в поединке с Бостоном записал в свой актив 21 набранный балл.

К слову, за Атланту выступает другой представитель Украины в НБА Алексей Лень, но из-за травмы он пропустил эту встречу.