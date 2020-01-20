Долгожданное возвращение: когда Карри вернется на паркет

Новости спорта:Американец продолжает восстановление после перелома руки.

азыгрывающий Голден Стэйт Уорриорс Стефен Карри намерен вернуться в строй 1 марта. Как сообщает The Athletic, американец будет готов к матчу Уорриорс против Вашингтон Уизардс, который состоится в этот день.

Напомним, что в конце октября прошлого года Карри сломал руку в матче регулярного чемпионата и перенес операцию. Сообщалось, что Стефен пропустит не меньше трех месяцев.

В четырех стартовых матчах нового сезона Карри набирал по 20,3 очка за игру.

На данный момент Голден Стэйт замыкает турнирную таблицу Западной конференции, добыв лишь 10 побед в 44 матчах регулярного чемпионата.