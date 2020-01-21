Матч всех звезд: названы стартовые пятерки

Новости спорта:Определились стартовые пятерки и главные тренеры команд на Матч звезд Суперлиги.

Стали известны стартовые пятерки команд на Матч звезд Суперлиги, сообщает официальный сайт ФБУ. Игроков определили путем голосования болельщиков.

Сборная звезд Украины: Максим Луценко (Николаев), Кирилл Марченко (Химик), Алексей Онуфриев (Николаев), Андрей Войналович (Химик), Макс Конате (Прометей)

Сборная звезд Легиона: Генри Дугат (Днепр), Квентин Петерсон (Николаев), Киндал Хилл (Киев-Баскет), Сеад Хаджифейзович (Черкасские Мавпы), Рамел Браун (Одесса).

Отметим, что большое количество голосов получил центровой Николаева Кервин Бристол, но согласно регламенту Матча звезд в стартовых пятерках могут быть только три игрока из одной команды.

Руководить сборной звезд Украины будут Денис Журавлев (Днепр) и Виталий Степановский (Химик). Команду звезд Легиона возглавили Карлис Муйжниекс (Прометей) и Айнарс Багатскис (Киев-Баскет).

Еще по пять баскетболистов для каждой команды выберут тренеры Суперлиги, а еще два игрока будут определены Федерацией баскетбола.

Матч звезд Суперлиги-2020 состоится 1 февраля в киевском Дворце Спорта. В 2019 году команда звезд Украины обыграла команду Легионеров со счетом 154:150.