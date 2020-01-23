Харьковские Соколы неожиданно обыграли Прометей (Видео)

Продолжается регулярный чемпионат украинской баскетбольной Суперлиги. «Прометей» проиграл на выезде «Харьковским Соколам» 71:96.
Команда из Каменского неожиданно без шансов проиграла в Харькове одному из аутсайдеров чемпионата. Местные «Соколы» добыли лишь вторую победу в сезоне - 96:71. Самый результативный игрок матча: Роман Козлов (18) - «Харьковские Соколы».
Лидирует в чемпионате "Днепр" - 30 (17). «Прометей» остался на втором месте - 30 (18). «Химик» занимает третью позицию - 28 (17).
Напомним, 19 января в баскетбольной Суперлиге «Прометей» победил дома «Николаев» 90:77.